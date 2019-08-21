Розбиті ноги та 52-годинний біг: факти про найвиснажливіший ультра марафон у світі

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – ми вже багато розповідали про різноманітні марафони, але про Barkley ви точно не чули. Він вважається найвиснажливішим у всьому світі. А кожному з учасників, якому вдалося зареєструватися на марафон, директор перегонів присилає у відповідь лист зі співчуттям.

Також у випуску: Посмішка Феміди.