Розбиті ноги та 52-годинний біг: факти про найвиснажливіший ультра марафон у світі

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У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – ми вже багато розповідали про різноманітні марафони, але про Barkley ви точно не чули. Він вважається найвиснажливішим у всьому світі. А кожному з учасників, якому вдалося зареєструватися на марафон, директор перегонів присилає у відповідь лист зі співчуттям.

Також у випуску:

Посмішка Феміди.

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20 серпня
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Теги: Новини Спорту Спорт Спорт навиворіт
Джерело: 24 канал
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