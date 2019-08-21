Розбиті ноги та 52-годинний біг: факти про найвиснажливіший ультра марафон у світі
У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – ми вже багато розповідали про різноманітні марафони, але про Barkley ви точно не чули. Він вважається найвиснажливішим у всьому світі. А кожному з учасників, якому вдалося зареєструватися на марафон, директор перегонів присилає у відповідь лист зі співчуттям.
Також у випуску:
Посмішка Феміди.
Джерело: 24 канал
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