Після одного із поєдинків чемпіонату Португалії стався неприємний випадок. Футболісти "Бенфіки", які вирушала власним автобусом додому, який був закиданий камінням.

Напад на автобус із футболістами стався близько опівночі, повідомляє видання portugoal.

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Напад на клубний автобус

Після матчу чемпіонату Португалії "Тондела" – "Бенфіка" фанати напали і закидали камінням автобус лісабонської команди. У результаті нападу двоє гравців столичного клубу потрапили в лікарню. Цей напад від місцевих фанатів відбувся, попри поліцейський конвой, який супроводжував команду.

Постраждали (поранення осколками скла) сербський півзахисник Андрія Живкович і німецький хавбек Юліан Вайгль.

Сербу Живковичу дісталось найбільше, його травми на обличчі досить серйозними.

Також у клубі занепокоєні моральним станом обох футболістів, зокрема німця Юліана, якому вже доводилось бачити пережите. У 2017 році у складі дортмундської "Боруссії" футболіст пережив теракт проти клубного автобуса команди. Транспорт німецького клубу тоді прямував на поєдинок Ліги чемпіонів УЄФА проти "Монако".

Попри суттєву присутність охорони, португальська поліція ще не визначила винуватця нападу у четвер ввечері.

Додамо, що сам матч завершився безгольовою нічиєю – 0:0.