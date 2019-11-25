Роздавати квитки на "Квартал"? – воротар Рустам Худжамов різко висловився про депутатів в Раді

Воротар "Маріуполя" Рустам Худжамов здавна відрізнявся своєю проукраїнською позицією. Особливе в нього ставлення і до ситуації в Україні. Та й української політики.

До слова: А може все-таки Путін – не поганий? Та поганий, с*ка, поганий, – Рустам Худжамов

В інтерв'ю виданню "Діалог" Рустам Худжамов розповів, чи погодився б він йти в політику після закінчення футбольної кар'єри.

Розумієте, я б із задоволенням пішов би в політику, якби побачив реальну можливість тут щось змінити в кращу сторону. Обратися на п'ять років і намагатися з усіх сил, так би мовити, "ковбасити" заради результату. Я б, може, і розглянув таку пропозицію, якби вона надійшла. А просто піти у владу, в парламент і просто ходити в футболці "Мама любить швидкість"? Або роздавати квитки на "Квартал"... Йти туди, щоб у мене з'явилися 20 квартир або машин... Заради цього йти в політику? Просто щоб зробити краще тільки життя своїх родичів. Не знаю... Якщо вже йти у владу, то щось зробити для країни, залишити свій слід в історії,

– розповів Рустам Худжамов.

Водночас: Федецький за хорошу суму в контракті будь-яку емблему поцілує, хоч дупу намалюй. Стандартний набір сучасного політика, – Смалійчук

Футболка "Мама любить швидкість" та квитки на "Квартал": що мав на увазі ХуджамовДепутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський прийшов на засідання Верховної Ради у футболці з написом "Мама любить швидкість". У розслідуванні журналістів було озвучено, що Дубінський та його родина за останні роки стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків і 70 соток землі. Загальна вартість майна Дубінського оцінюється у 2,5 мільйона доларів. Дубінський користується Toyota Land Cruiser 2013 року випуску, яка коштує майже 50 тисяч доларів і офіційно належить його матері Аллі Березовській. За словами журналістів, пенсіонерка володіє 7 машинами, серед них – Maserati. Скандальний депутат автопарк матері пояснив скромно: "Мама любить швидкість". Від цього й з'явився надпис на футболках Дубінського.



Інший його однопартієць – актор та комік Юрій Корявченков ("Юзік") був впійманий на роздаванні квитків на гумористичне шоу "Вечірній квартал" у сесійній залі Верховної Ради України. Першою про це розповіла колишня співачка Анастасія Приходько. Хоча сам нардеп переконує, що це були безкоштовні запрошення.