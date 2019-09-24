Розгроми "Донбаса" та "Кременчука, перемога "Дніпра": підсумки третього туру УХЛ

"Кременчук" розгромив "Крижаних Вовків", "Дніпро" зайняв позицію в трійці лідерів, а МХК "Динамо" поступився чинним чемпіонам.

Кременчук – Крижані Вовки 11:1

22 вересня "Крижані Вовки" зустрілися з "Кременчуком" на арені "Айсберг". Матч завершився з розгромним рахунком 11:1 на користь "містян".

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Такий результат матчу тренер "вовків" пояснив втомою гравців, адже гра відбулася фактично з "коліс". Лідери турнірної таблиці впевнено розстрілювали ворота суперника, і вже в першому періоді рахунок на табло показував 6:0. Не розслабився "Кременчук" і в другому періоді, закинувши ще 4 шайби. Один гол у ворота В'ячеслава Новицького вдалося закинути Миколі Дворнику.

Здається, тільки в третьому періоді "Крижаним Вовкам" вдалося зібратися з силами, адже цей період виявився найменш результативним. Одна шайба від Глаба Варави на останній хвилині матчу була закинута у ворота киян. Підсумковий рахунок гри 11:1.

Дніпро – Білий Барс 1:0

В цей же день відбулася гра на арені "Фаворит" в Херсоні між "Дніпром" та "Білим Барсом". Матч завершився з рахунком 1:0 на користь господарів льоду.

Два перших періода рахунок на табло був 0:0. У треьому періоді точним кидком у ворота "Білого Барса" відзначився капітан команди "Дніпра" Сергій Афанасьєв. Варто зазначити активність нападників гостей Владислава Куцевича та Ігоря Шиманського.

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У господарів активними діями попереду запам'яталися: Руслан Ромащенко, Дмитро Пугачов і Дмитро Чернишенко. І навіть не дивлячись на те що, головний тренер гостей за хвилину до кінця матчу замінив воротаря на польового гравця, результат матчу залишився колишнім – 1:0 на користь херсонського "Дніпра".

Донбас – МХК Динамо 9:0

23-го вересня, в Дружківці відбувся поєдинок між МХК "Динамо" і "Донбасом". Матч завершився з рахунком 9:0 на користь донеччан. Дублями в цьому матчі відзначилися Іван Рибчик, Олександр Костіков і Віталій Кирющенков. Харків'янам, на жаль, не вдалося вразити ворота "Донбасу" і заробити свої перші очки в чемпіонаті.



Результати 3 туру чемпіонату України з хокею

У наступному турі МХК "Динамо" проведе перший домашній поєдинок в новому сезоні. Суперником харків'ян стане бронзовий призер УХЛ "Кременчук".