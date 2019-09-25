Розгромна перемога Ястремської над Плішковою: відео найяскравіших моментів
Даяна Ястремська сенсаційно перемогла Кароліну Плішкову з Чехії на турнірі в Ухані, що в Китаї. Увесь матч тривав трішки більше, аніж годину.
Українська тенісистка розгромила титуловану Плішкову, яка в рейтингу WTA посідає другу сходинку. Ястремська вперше в кар'єрі обіграла суперницю з топ-десятки світового рейтингу WTA.
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Після гри Даяна заявила, що її мета до кінця сезону увірватися у топ-20 рейтингу WTA. Уже з наступного тижня українка може стати 25-ю в рейтингу.
Даяна Ястремська – Кароліна Плішкова відео найяскравіших моментів
У чвертьфіналі Ястремська зіграє проти ще однієї представниці Чехії Петри Квітової. Квітова в 1/8 фіналу перемогла Слоан Стівенс.
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