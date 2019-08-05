Розгромні перемоги "Динамо" та "Шахтаря", перша нічия в чемпіонаті: головні підсумки 2 туру УПЛ

В чемпіонаті України з футболу зіграли другий тур. Після нього вже можна говорити про готовність команд до чемпіонату. Хоча сам тур відзначився неочікуваними результатами. А також красивими голами. Про усе найцікавіше – в огляді Спорт24.

"Динамо" та "Шахтар" синхронно громлять львівські команди

"Динамо" другий матч поспіль проводило у Львові. Цього разу проти ФК "Львів". І знову перемогло. Як і у матчі з "Карпатами" посеред тижня, "динамівці" двічі забили незадовго до перерви. При цьому другий гол – з пенальті. Та цього разу "Динамо" вдалося забити ще один гол вже у другому таймі.

Варто побачити: "Динамо" розгромило "Львів" у чемпіонаті України

З аналогічним рахунком програла й інша львівська команда. "Карпати" грали на виїзді проти "Шахтаря". "Гірники" забили двічі незадовго до перерви. І третій гол – у другому таймі.

При цьому "Шахтар" на цей матч вийшов в новій формі. Вона присвячена 10-й річниці перемоги у Кубку УЄФА. З гравців, які вигравали цей трофей, у "Шахтарі" залишився лише воротар Андрій Пятов. Натомість центральний захисник Олександр Кучер, який тоді виступав за "гірників", перед цим матчем перейшов якраз до "Карпат". Але в цьому матчі він не зіграв.

Гляньте відео: "Шахтар" без проблем розгромив "Карпати"

Неочікуваний лідер "Колос"

Те, що "Динамо" та "Шахтар" не програли у перших двох турах УПЛ, не викликало здивування. Але те, що серед лідерів чемпіонату "Колос", який тільки вийшов з Першої ліги – неочікувано. Команда Руслана Костишина цього разу перемогла на виїзді "Олімпік".

Хоча сам матч у Києві відзначився трьома вилученнями та призначеним пенальті. Саме з нього і забив Гавриш, принісши перемогу команді з Ковалівки.

Варто побачити, як "Колос" переміг на виїзді "Олімпік" у матчі з трьома вилученнями

До слова, "Колос" виграє другий матч поспіль, а в команді вилучають гравця.

Невдалий старт "Олександрії"

Від бронзового призера попередньої першості "Олександрії" очікувалося більше, аніж дві поразки на старті. При цьому розчаровує на тільки результат, але й гра команди Володимира Шарана. "Олександрія" програла двом представникам України в єврокубках. Але саме в груповому етапі Ліги Європи невдовзі їм грати. А там суперники будуть і серйозніші, аніж "Маріуполь".

У цьому матчі варто відзначити воротаря Юрія Паньківа, який рятував свою команду як міг. Але ї він був безсилий, коли в його ворота призначили пенальті. Хоча саме Паньків відбив пенальті у минулому турі від "Шахтаря". Загалом у його ворота призначили 32 удари з 11-метрової позначки (з врахуванням пенальті у матчі проти "Маріуполя"), з яких він відбив 14.

Відео, як "Маріуполь" неочікувано завдав "Олександрії" другої поспіль поразки

А для Руслана Фоміна цей гол з пенальті став другим у цьому чемпіонаті.

"Річкове" дербі за "Десною"

В УПЛ одразу три команди названі на честь річок. І дві з них зійшлися у матчі в Чернігові – "Десна" приймала "Ворсклу". І перемогла.

Обидва голи, які забили "сіверяни", виявилися доволі ефектними. Але в кожному з цих голів є "заслуга" захисника "Ворскли" Володимира Чеснакова. Хоча і майстерність Владислава Калітвінцева відкидати не варто.

А от і відео, як "Десна" легко перемогла "Ворсклу" в Чернігові

Перша нічия в чемпіонаті

Перший тур УПЛ закінчився без нічиїх. Близьким до цього був і другий тур. Але в останньому матчі туру внічию зіграли "Зоря" та "Дніпро-1". При цьому для "Зорі" це був четвертий матч за 11 днів.

Подивіться відео, як "Зоря" не зуміла вдома обіграти "Дніпро-1"

Курйоз туру

На матч проти "Дніпро-1" двоє гравці "Зорі" вийшли у футболках без титульного спонсора. Мова йде про Віталія Вернидуба та Пилипа Будківського. На другий тайм гравці вийшли у футболках вже з титульним спонсором.

Голи туру

У другому турі УПЛ було забито чимало красивих голів. Це і удар головою Буяльського.

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Гол Вакули у ворота "Олександрії". Півзахисник підхопив м’яч в центрі поля і дійшов з ним до воріт суперників. Чотири гравці "Олександрії" так і не зуміли йому завадити.

Про гол Калітвінцева вже було сказано. І він справді вартує уваги.

Але й другий гол "Десни" у виконанні Олександра Філіппова у падінні з розвороту – теж ефектний.

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Результати 2 туру УПЛ

Маріуполь – Олександрія 2:1

Голи: Фомін, 77 (пен.), Вакула, 83 – Сітало, 90+5

Десна – Ворскла 2:0

Голи: Калітвінцев, 19, Філіппов, 79

Львів – Динамо 0:3

Голи: Буяльський, 45+1, 45+3 (пен.), Де Пена, 52

Олімпік – Колос 0:1

Гол: Гавриш, 68 (пен.)

Вилучення: Пеньков, 66, Абубакар, 90+4 – Смирний, 43

Шахтар – Карпати 3:0

Голи: Марлос, 40, Мораес, 45, Ісмаілі, 63

Зоря – Дніпро-1 1:1

Голи: Кочергін, 70 – Когут, 45+3