Розгромні перемоги Шахтаря, Десни та Зорі, Динамо повертається на 3-є місце: підсумки 9 туру УПЛ

Дев’ятий тур УПЛ подарував вболівальникам футболу чимало захопливих матчів. А також аж 20 голів у шести матчах. Тож не обійшлося без розгромних перемог та неочікуваних рахунків. Про все найцікавіше – в огляді Спорт24.

"Шахтар" громить "Ворсклу" перед Лігою чемпіонів

Стартував тур ще у п’ятницю, коли "Шахтар" на домашньому полі приймав "Ворсклу". Гру винесли на будній день, адже вже у вівторок, 1 жовтня, "гірникам" грати матч Ліги чемпіонів на виїзді проти "Аталанти".

У другому турі поспіль "Ворскла" зазнала розгромної поразки. Та якщо від "Динамо" полтавчани пропустити п’ять голів, то "гірники" обмежилися чотирма точними ударами.

Як це було: "Шахтар" познущався над "Ворсклою", забивши чотири голи

Дебютні голи Бондаря та Коноплянки

Варто відзначити, що дебютні голи за "Шахтар" у цьому матчі забили одразу два українські футболісти. Перший – це чемпіон світу у складі збірної України U-20 Валерій Бондар.

Відео голу Бондаря

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Ще один гол забив Євген Коноплянка. Правда він відзначився з пенальті.

Відео голу Коноплянки

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"Колос" перемагає "Карпати": зазіхає на топ-6, але хоче бути восьмим

"Карпати" і надалі "лихоманить". Цього разу "зелено-білі" вдома програли "Колосу". Хоча могли й зіграти внічию, якби Понде реалізував пенальті. Але голкіпер Волинець потягнув його удар з позначки, і загалом у матчі неодноразово рятував свою команду.

Як це було: "Колос" на виїзді обіграв "Карпати" та закріпився у топ-6

Помилка туру

Та варто відзначити, що матч у Львові міг скластися дещо інакше. На 67-й хвилині зустрічі захисник "Колоса" Вадим Парамонов отримав жовту картку. На 74-й хвилині він же зіграв рукою у власному штрафному майданчику, за що і було призначено пенальті у ворота "Колоса". Однак попередження отримав не Парамонов, яке б перетворилося для нього у вилучення, а Олександр Чорноморець. Тож команди дограли матч у рівних складах.

Відео моменту з грою рукою Парамонова (дивитися з 09:50)

Цитата туру

Хотілося б восьме місце зайняти. Восьме – нормально. Хай за шестірку борються. Ну ми не можемо галас робити, зайти команда з села, і одразу кричати – "Ми хочемо в єврокубки". Ми не робили великої селекції, ми не запрошували інших футболістів. Футболісти, які заслужили грою в Першій лізі, зараз грають в Прем’єр-лізі. Вони стараються. З кожною грою ми стаємо популярніші. Ми самовіддачею, завзяттям подобаємося простим вболівальникам,

– після матчу заявив головний тренер "Колоса" Руслан Костишин.

"Олександрія" виграє у "Львова"

Загалом тур для львівських команд не задався. Другий раз поспіль. "Львів" на виїзді програв "Олександрії". Матч видався доволі бойовим, але господарі зуміли реалізувати свої моменти, на відміну від суперника.

А от і відео, як "Олександрія" всуху перемогла ФК "Львів"

Львівська "Олександрія"

В "Олександрії" склалася цікава ситуація. Цей матч вона зіграла проти ФК "Львів" вдома. А вже в четвер, 3 жовтня, у Львові буде грати домашній матч Ліги Європи проти бельгійського "Гента". Там, до слова, грає нападник збірної України та уродженець Львова Роман Яремчук. А також ще два українці – Ігор Пластун, що свого часу виступав за львівські "Карпати" та Роман Безус. Після цього "Олександрія" проведе домашній матч вже на власному полі… проти львівських "Карпат".

"Десна" і надалі друга – розгромлений "Маріуполь"

Минулого сезону на срібні медалі претендувала "Олександрія". Цього разу її кроками вирішила піти "Десна". Чернігівська команда без проблем на виїзді розгромила міцний "Маріуполь". Так, азовці серед тижня зіграли важкий матч проти "Динамо", і програли лише через гол в доданий арбітром час. Але чотири голи від "Олександрії" цього не пояснюють.

Це варто побачити: "Десна" на виїзді розгромила "Маріуполь" та закріпилася на другому місці

Фото туру

Після матчу камери на стадіоні "Маріуполя" показали півзахисника Владислава Вакулу. Він і справді старався в цьому матчі, але його старань було недостатньо. Звідси й розпач на його обличчі.



Владислав Вакула після матчу проти "Десни" (фото: ФК "Маріуполь")

"Динамо" без проблем розбирається з "Дніпро-1"

"Динамо", таки, здається, вийшло з кризи. Команда вийшла на переможну ходу. Цього разу перемогла "Дніпро-1". Варто відзначити, що це перша перемога киян в матчі УПЛ на НСК "Олімпійський" за чотири місяці. Але й "Дніпро-1" змагався. І навіть мав можливість забити. Але не вдалося.

Більше про це: "Динамо" у важкому матчі перемогло "Дніпро-1"

Ця перемога дозволила "Динамо" знову посісти третє місце. Але до "Шахтаря" аж десять очок.

Пенальті туру

Закріпив перемогу "Динамо" пенальті у ворота "Дніпро-1". Арбітр матчу Анатолій Абдула зафіксував порушення правил проти Артема Бєсєдіна. Однак жоден повтор так і не показав, чи був контакт у штрафному майданчику.

Відео пенальті у ворота "Дніпро-1"

Протест туру

Фанати "Динамо" на НСК "Олімпійський" принесли банер, який минулого туру використали у Полтаві. "Пустив ОПЗЖ в наш дім – вмить ворогом став нам усім". Це "послання" було адресовано почесному президенту клубу Григорію Суркісу. Він став народним депутатом від "Опозиційна платформа – За життя" проросійського Віктора Медведчука. Саме за його сприяння та базі "Динамо" відбувся "Кубок Верховної Ради України", де зіграли й інші депутати ОПЗЖ. Цей же банер фанати "Динамо" вивісили й на матчі проти "Дніпро-1".

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Але на цьому вони не зупинилися. Під час матчу вболівальники позривали зі стадіону банери телеканалів, які належать Медведчуку – NewsOne та "112 Україна". І вивісили їх догори дриґом в себе на секторі.



Фанати "Динамо" зірвали банери NewsOne та "112 каналу" (фото: Вікторія Куранова)

"Зоря" трощить "Олімпік", у донеччан знову вилучення

Закривав тур ще один матчі в Києві, в якому "Олімпік" приймав "Зорю". Здавалося, що команда Вісенте Гомеса таки зможе дати бій грізному супернику. Так, можливо, воно б і сталося, якби не вилучення ще у першому таймі. Після цього "Олімпік" пропустив один гол до перерви, а ще чотири – у другій 45-хвилинці.

Як це було: "Зоря" на виїзді розгромила "Олімпік", забивши п'ять голів

Акція туру

У рамках 9-го туру Favbet Ліги Спеціальна Олімпіада України (СОУ) провела акцію. Юні футболісти СОУ вивели на поле гравців команд. Мета акції – привернути увагу суспільства до руху СОУ та досягнень її спортсменів, а також надати можливість маленьким футболістам СОУ відчути себе членами єдиної великої футбольної родини.

Спеціальна Олімпіада України (СОУ)Всеукраїнська громадська організація людей з інвалідністю, яка є частиною Всесвітньої Спеціальної Олімпіади і робить все для того, щоб показати нашому суспільству можливості та досягнення осіб з вадами розумового розвитку, як спортсменів і як членів суспільства. Рух Спеціальної Олімпіади в Україні існує з 1991 року, має осередки у 21 регіоні, де за програмою СОУ займаються футболом три тисячі людей з розумовими вадами.

Футболісти та діти зі Спеціальної Олімпіади України (фото: ФК "Карпати")

Результати матчів

Шахтар – Ворскла 4:0

Голи: Бондар, 33, Коноплянка, 50 (пен.), Алан Патрік, 72, Мораес, 77

Карпати – Колос 1:2

Голи: Назарина, 28 – Смирний, 8, Волков, 44

Нереалізований пенальті: Понде, 75

Олександрія – Львів 2:0

Голи: Банада, 36, Безбородько, 90+2

Маріуполь – Десна 0:4

Голи: Хльобас, 20, 67, Філіппов, 21, 81

Динамо – Дніпро-1 2:0

Голи: Вербіч, 30, Циганков, 80 (пен)

Олімпік – Зоря 0:5

Голи: Юрченко, 40, Русин, 53, 87, Лєднєв, 73, Кабаєв, 80

Вилучення: Ксьонз, 37 (Олімпік)

Турнірна таблиця