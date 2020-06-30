Результативний удар українського півзахисника "Ференцварошу" Олександра Зубкова може стати найкрасивішим голом сезону в Угорщині. Голосування вже завершено, переможця назвуть найближчим часом.

Приємну звістку про українця повідомляє офіційний сайт "Ференцварошу". Його результативний удар у ворота "Академії Пушкаша" у грудневому матчі номінований на звання найкращого в сезоні.

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Номінація українця

Всього ж на його рахунку два м'ячі в тому матчі На 7-й хвилині він взяв на себе ініціативу і відзначився красивим ударом, а на 40-й хвилині Зубков знову засмутив голкіпера суперників.

У цьому сезоні Зубков дев'ять разів відзначався у поєдинках.

Голосування вже завершено, переможця назвуть найближчим часом.

Додамо, що українець офіційно підписав чотирирічний контракт з угорським клубом. Раніше повідомлялось, що у послугах молодого українця зацікавлений турецький "Фенербахче".

Команда Реброва вже достроково стала чемпіоном цього сезону.

Неймовірний гол Зубкова дивіться відео:

Кар'єра Олександра Зубкова