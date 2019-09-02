Розколу не буде: УХЛ вдалося домовитися з Федерацією хокею України на проведення чемпіонату

Українська хокейна ліга продовжила угоду з Федерацією хокею України на проведення чемпіонату України з хокею з шайбою.

Обидві сторони дійшли згоди продовжити співпрацю для успішної реалізації високого рівня національно першості. Хокейний сезон 2019/20 буде четвертим, в якому Українська хокейна ліга і Федерація хокею України об'єднують свої зусилля.

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Нагадаємо, перед тим Федерація вирішила організувати чемпіонат України з хокею, попри те, що його вже організовувала УХЛ. Відтак Україна могла б отримати два хокейні чемпіонати. При цьому була ймовірність спричинити скандал щодо участі українського клубу в IIHF CONTINENTAL CUP.