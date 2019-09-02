Розколу не буде: УХЛ вдалося домовитися з Федерацією хокею України на проведення чемпіонату

6 Читать новость на русском
Розколу не буде: УХЛ вдалося домовитися з Федерацією хокею України на проведення чемпіонату

Українська хокейна ліга продовжила угоду з Федерацією хокею України на проведення чемпіонату України з хокею з шайбою.

Обидві сторони дійшли згоди продовжити співпрацю для успішної реалізації високого рівня національно першості. Хокейний сезон 2019/20 буде четвертим, в якому Українська хокейна ліга і Федерація хокею України об'єднують свої зусилля.

Читайте також: Шість клубів зголосилося до участі в Українській хокейній лізі Парі-Матч

Нагадаємо, перед тим Федерація вирішила організувати чемпіонат України з хокею, попри те, що його вже організовувала УХЛ. Відтак Україна могла б отримати два хокейні чемпіонати. При цьому була ймовірність спричинити скандал щодо участі українського клубу в IIHF CONTINENTAL CUP.

blog_ava
Рада знову може працювати до ночі
сьогодні
7402
Теги: Спорт Хокей
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Скандальний матч "Зорі" та "Динамо", чемпіонська хода "Шахтаря": головні підсумки 6 туру УПЛ
сьогодні 12:58 Скандальний матч "Зорі" та "Динамо", чемпіонська хода "Шахтаря": головні підсумки 6 туру УПЛ
953
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 15:01 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
9006
ФІФА назвала претендентів на кращого гравця, воротаря, тренера, вболівальника та гол року: імена
сьогодні 16:11 ФІФА назвала претендентів на кращого гравця, воротаря, тренера, вболівальника та гол року: імена
413
Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал US Open та встановила унікальне досягнення
сьогодні 09:22 Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал US Open та встановила унікальне досягнення
719
Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл: відео бою
1 вересня 08:10 Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл: відео бою
15086
Новини
Більше новин
Залиште відгук