Розколу не буде: УХЛ вдалося домовитися з Федерацією хокею України на проведення чемпіонату
Українська хокейна ліга продовжила угоду з Федерацією хокею України на проведення чемпіонату України з хокею з шайбою.
Обидві сторони дійшли згоди продовжити співпрацю для успішної реалізації високого рівня національно першості. Хокейний сезон 2019/20 буде четвертим, в якому Українська хокейна ліга і Федерація хокею України об'єднують свої зусилля.
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Нагадаємо, перед тим Федерація вирішила організувати чемпіонат України з хокею, попри те, що його вже організовувала УХЛ. Відтак Україна могла б отримати два хокейні чемпіонати. При цьому була ймовірність спричинити скандал щодо участі українського клубу в IIHF CONTINENTAL CUP.
сьогодні
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