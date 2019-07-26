Розширення чемпіонату України з футболу: названо кількість команд, які покинуть УПЛ

Президент Професійної футбольної ліги Сергій Макаров розповів про вплив розширення складу учасників Прем'єр-ліги України на кількість команд Першої ліги. Із сезону 2020/2021 кількість учасників чемпіонату України збільшиться до 14 команд.

Сергій Макаров розповів, що з 23 до 25 липня виконком Української асоціації футболу (УАФ) запустив опитування.

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Основний варіант обміну між Прем'єр-лігою та Першою – 3+1 без плей-офф. Тобто троє від нас (з Першої ліги, – Спорт24) піднімаються, одна вилітає з УПЛ. У наступному сезоні з Першої ліги будуть вилітати дві останні команди: 15 і 16 місця, з Другої піднімаються дві команди з кожної групи. Етап плей-офф: між третіми місцями кожної групи й 13-14 місцями Першої ліги. Дві пари визначаться жеребкуванням,

– цитує Макарова Xsport.

За словами президента ПФЛ, з любительських команд у Другу лігу піднімуться не більш, аніж шість команд.

10 липня у Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу. Комітет затвердив формат УПЛ на три сезони. У сезон-2019/2020 у чемпіонаті України виступатимуть 12 клубів, як останні три сезони.

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Зміни відбудуться у двох наступних сезонах. У сезоні 2020/2021 чемпіонат буде розширено до 14 клубів. У сезоні 2021/2022 вже буде 16 клубів.

Також комітет підтримав проект змін до Регламенту української Прем’єр-ліги, що регулюють процедуру впровадження системи VAR. Система відеоповторів (VAR) буде використовуватися в режимі офлайн на матчах УПЛ протягом першого кола змагань сезону-2019/2020.