В Австрії стартує новий сезону Формули-1. У п'ятницю, 3-го липня, на трасі "Ред Бул Ринг" у Шпільберзі стартували вільні заїзди.

Під час практики нагадав про себе талановитий гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Нідерландець, який претендує на чемпіонство, не впорався з керуванням. Про це повідомляє 24 канал.

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Ферстаппен, на домашньому для своєї команди гран-прі, не впорався у повороті Niki Lauda Kurve. Поворот після фінішної прямої названий на честь легендарного австрійського пілота Ніки Лауди.

Макса занесло у повороті, після чого розвернуло. На щастя, нідерландець не постраждав і швидко повернувся на трасі.

Результати перших вільних заїздів

Перші вільні заїзди виграв британський гонщик Mercedes Льюїс Хемілтон, який випередив партнера по команді Валттері Боттаса.

Ферстаппен продемонстрував третій час, програвши Хемілтону понад пів секунди.

Найкращим з Ferrari виявився Шарль Леклер, який показав тільки 10-й час.