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С 1 июня в Украине заработают бассейны: что разрешено

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Как будут работать бассейны после карантина
Как будут работать бассейны во время карантина / lnu.edu.ua

Министерство здравоохранения дало рекомендации касательно работы бассейнов в условиях пандемии коронавируса. В Украине посещение бассейнов разрешено с 1 июня.

Соответствующие рекомендации изложены в Постановлении об утверждении временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в некоторых заведениях физической культуры и спорта на период карантина в связи с распространением COVID-19, которая размещена на сайте Минздрава.

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Рекомендации Минздрава по посещению бассейнов

  • для индивидуального посещения;
  • для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;
  • при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп в 50-метровых бассейнах;
  • при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп в 25-метровых бассейнах.


Ослабление карантина с 22 мая / Инфографика 24 канала

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Плавание Новости Спорта
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