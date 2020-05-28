С 1 июня в Украине заработают бассейны: что разрешено
Министерство здравоохранения дало рекомендации касательно работы бассейнов в условиях пандемии коронавируса. В Украине посещение бассейнов разрешено с 1 июня.
Соответствующие рекомендации изложены в Постановлении об утверждении временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в некоторых заведениях физической культуры и спорта на период карантина в связи с распространением COVID-19, которая размещена на сайте Минздрава.
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Рекомендации Минздрава по посещению бассейнов
- для индивидуального посещения;
- для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;
- при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп в 50-метровых бассейнах;
- при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп в 25-метровых бассейнах.
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