100 подтягиваний: Ломаченко поразил феноменальной физической силой в зале – видео
Украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО), чемпион мира в легком весе, продолжает подготовку к следующему поединку, в котором его соперником может стать американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО).
Ломаченко, несмотря на паузу в спорте из-за коронавируса, продолжает усиленно тренироваться и держать свое тело в прекрасной форме. В Facebook появилось видео его занятий, в частности отжиманий от пола и подтягиваний на перекладине.
Смотрите также Ломаченко – Лопес: новая дата и место боя
Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) поражает своей физической формой.
Ломаченко – Лопес: главное
- Поединок между чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO Ломаченко и обладателем титула IBF Лопесом должен был состояться 30 мая.
- Для поединка была зарезервирована арена Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США).
- Но из-за пандемии COVID-19 бой вынужденно перенесли. Новой даты боя пока нет.
- Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой может состояться в августе-сентябре без зрителей.