Украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО), чемпион мира в легком весе, продолжает подготовку к следующему поединку, в котором его соперником может стать американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО).

Ломаченко, несмотря на паузу в спорте из-за коронавируса, продолжает усиленно тренироваться и держать свое тело в прекрасной форме. В Facebook появилось видео его занятий, в частности отжиманий от пола и подтягиваний на перекладине.

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Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) поражает своей физической формой.

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