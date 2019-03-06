10 игроков основы МЮ пропустят матч против ПСЖ в Лиге чемпионов

Сразу 10 игроков не помогут "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

По информации Goal.com, Хуан Мата, Антони Марсьяль, Антонио Валенсия, Неманья Матич, Андер Эррера, Алексис Санчес, Джесси Лингард и Маттео Дармиан травмированы, Фил Джонс восстанавливается после болезни. А лидер манкунианцев Поль Погба – дисквалифицирован. Участие в матче Маркуса Рашфорда – под вопросом.

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Поэтому в составе МЮ стоит ожидать дебютантов.

"Каждый молодой игрок нашего клуба мечтает сделать то, что получилось у Рашфорда. Завтра у кого-то из них будет отличный шанс. Нам нужно забить первый гол и оживить интригу. Когда в тебя никто не верит, надо показывать, что у тебя есть характер. Все знают, что мы на это способны, мы уже делали подобное", – сказал главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер.

К слову, на "Олд Траффорд" " МЮ " проиграл ПСЖ со счетом 0:2.