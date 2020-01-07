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10 очков украинца Леня не спасли "Атланту" от поражения "Денверу": видео

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Алексей Лень / НБА

Украинец Алексей Лень принял участие в очередном матче "Атланты". Команда проиграла "Денверу" – 115:123.

Украинец Алексей Лень провел на паркете 21 минуту и за это время набрал 10 очков (2-7 с игры, 6-10 штрафные), сделал 1 подбор, 1 перехват и отдал 1 передачу.

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Матч стал для Леня 34-м в нынешнем сезоне. В среднем баскетболист сборной Украины набирает 8,8 очка за матч и 5,6 подборов.

"Атланта" занимает последнее 15 место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, команда выиграла 8 матчей из 37-ми.

"Атланта" – "Денвер" 115:123 (31:29, 25:35, 30:27, 29:32)

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Алексей Лень Баскетбол
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