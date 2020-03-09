11-летняя теннисистка – самая молодая участница Олимпиады-2020
Сирийская теннисистка Хенд Заза квалифицировалась на Олимпийские игры 2020 года в Токио и станет самой молодой участницей соревнований. Спортсменке, которая является представительницей в настольном теннисе, всего лишь одиннадцать лет.
Девушка получила взрослую олимпийскую лицензию в Иордании, где проходил отборочный турнир по настольному теннису в Западной Азии.
Читайте также Когда бегаю – я живу: история паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук
Вряд ли кто-то превзойдет показатель этой девушки в 2020 году. Хенд Заза родилась 1 января 2009 года.
В финале квалификационного турнира девушка победила 42-летнюю Марьяну Сакахиян из Ливана 4:3.
Хенд Заза станет первым сирийским спортсменом (среди мужчин и женщин), который примет участие в Олимпиаде еще до своего совершеннолетия.
Хенд Заза – самая молодая участница Олимпиады-2020
Олимпийские соревнования по настольному теннису среди женщин запланированы на 25 июля (предварительные раунды), а финал состоится 30 июля.
Еще одним молодым участником Игр в Токио станет британский скейтбордист Скай Браун, которому за две недели до соревнований исполнится 12 лет.
Квалификация Хенд Зазы
Заза занимает 155-е место в мировом рейтинге спортсменок, занимающихся настольным теннисом.
- Финал Олимпийских игр-2020 по настольному теннису среди женщин состоится 30 июля.
- Самый молодой медалист в истории Игр – греческий гимнаст Димитриос Лундрас. Он выиграл бронзу в командных соревнованиях в 1896 году на первых Олимпийских играх в современной истории. На тот момент Лундрасу было 10 лет и 218 дней.
Выбор редакции
-
Коронавирус добрался до Лиги чемпионов: матч ПСЖ – "Боруссия" Дортмунд пройдет без зрителейсегодня , 12:53
-
Элина Свитолина – победительница престижного турнира WTA в Монтерреесегодня , 09:05
-
Выступление сборной Украины по биатлону, сумасшедшая игра "Шахтера" – главные новости 8 мартасегодня , 08:00