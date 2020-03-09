11-летняя теннисистка – самая молодая участница Олимпиады-2020

Сирийская теннисистка Хенд Заза квалифицировалась на Олимпийские игры 2020 года в Токио и станет самой молодой участницей соревнований. Спортсменке, которая является представительницей в настольном теннисе, всего лишь одиннадцать лет.

Девушка получила взрослую олимпийскую лицензию в Иордании, где проходил отборочный турнир по настольному теннису в Западной Азии.

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Вряд ли кто-то превзойдет показатель этой девушки в 2020 году. Хенд Заза родилась 1 января 2009 года.

В финале квалификационного турнира девушка победила 42-летнюю Марьяну Сакахиян из Ливана 4:3.

Хенд Заза станет первым сирийским спортсменом (среди мужчин и женщин), который примет участие в Олимпиаде еще до своего совершеннолетия.



Хенд Заза – самая молодая участница Олимпиады-2020

Олимпийские соревнования по настольному теннису среди женщин запланированы на 25 июля (предварительные раунды), а финал состоится 30 июля.

Еще одним молодым участником Игр в Токио станет британский скейтбордист Скай Браун, которому за две недели до соревнований исполнится 12 лет.

Квалификация Хенд Зазы

Заза занимает 155-е место в мировом рейтинге спортсменок, занимающихся настольным теннисом.