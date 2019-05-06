120-килограммовый баскетболист упал на зрителей в матче НБА и едва не раздавил парня: видео

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Джоэль Ембиид
Джоэль Ембиид / twitter.com/BJlac83

В четвертьфинальном матче плей-офф НБА между "Филадельфией" и "Торонто" произошел курьезный момент с участием игрока хозяев.

Центровой "Сиксерс" Джоэль Ембиид в начале матча упал на зрителей и журналистов, которые разместились вблизи игровой площадки.

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Игрок "Филадельфии" хотел заблокировать бросок игрока "Торонто", но, разогнавшись, не сумел вовремя остановиться и навалися на людей.

Рост Ембиида составляет 213 см, а его вес – 125 кг.

В четвертом матче "Торонто" сумел победить "Филадельфию" и сравнял счет в серии – 2:2.

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Теги: Спорт Новости Спорта NBA Баскетбол
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