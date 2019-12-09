145 российских спортсменов не смогут выступать на соревнованиях даже под нейтральным флагом

81 Читати новину українською
Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира / .france24.com

WADA точно отстранит от соревнований 145 российских спортсменов с подозрительными допинг-пробами. Об этом рассказал глава комитета относительно соответствия WADA Джон Тейлор.

По его словам, у WADA уже есть имена всех подозрительных спортсменов из базы LIMS, включая спортсменов, данные по которым были подвергнуты манипуляциям или даже удалены.

Читайте также: Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира

Сюда входят те 145 спортсменов, которых WADA считает наиболее подозрительными, но не ограничивается ими. Я понимаю призывы к полному запрету для российских спортсменов участия в соревнованиях, независимо от их вовлечения в систему манипуляций. Но комитет принял единогласное решение, что в этом случае, те люди, которые могут доказать свою невиновность, не должны наказываться. Рад, что исполком WADA согласился с этим,
– цитирует Тейлора sport-express.ru.

Вместе с тем, Россия должна компенсировать WADA все расходы на расследование с января 2019 года. Российская сторона должна заплатить 10 процентов от годового бюджета WADA. Предыдущий счет составляет чуть менее 5 миллионов долларов.


Какие санкции ввела WADA против России / инфографика 24 канала

Какая причина отстранения России?

Причиной для отстранения стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012-2015 годы.

Независимые эксперты установили, что в базу вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов. По данным The Telegraph, Москва манипулировала данными в течение 18 месяцев.

Читайте также: Россия сможет сыграть на чемпионате мира по футболу в Катаре под нейтральным флагом

Поэтому WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре в соответствии с Международным стандартом о соответствии.

У России есть 21 день, чтобы обжаловать решение WADA, которое было принято 9 декабря.

Последние новости о допинг-скандале

  •  
Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
сегодня
4876
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Допинг Допинг скандал в России Спорт Инфографика
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:27 Россия могла получить более жесткое наказание от WADA за допинговый скандал
Юрій Семенюк 160
8 декабря 21:00 Энтони Джошуа – история парня с завода, который победил Кличко и второй раз стал чемпионом мира
Андрій Тудовші 100
сегодня 08:00 Будет ли Усик следующим оппонентом для Джошуа? Варианты для британца
Андрій Тудовші 250
8 декабря 16:35 Команда украинца Шахова пропустила удивительный гол с сорока метров в Серии А: видео
Юрій Семенюк 99
7 декабря 15:16 Покер для начинающих: разновидности турниров
38
Новости
Больше новостей
Залиште відгук