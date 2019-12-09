145 российских спортсменов не смогут выступать на соревнованиях даже под нейтральным флагом

WADA точно отстранит от соревнований 145 российских спортсменов с подозрительными допинг-пробами. Об этом рассказал глава комитета относительно соответствия WADA Джон Тейлор.

По его словам, у WADA уже есть имена всех подозрительных спортсменов из базы LIMS, включая спортсменов, данные по которым были подвергнуты манипуляциям или даже удалены.

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Сюда входят те 145 спортсменов, которых WADA считает наиболее подозрительными, но не ограничивается ими. Я понимаю призывы к полному запрету для российских спортсменов участия в соревнованиях, независимо от их вовлечения в систему манипуляций. Но комитет принял единогласное решение, что в этом случае, те люди, которые могут доказать свою невиновность, не должны наказываться. Рад, что исполком WADA согласился с этим,

– цитирует Тейлора sport-express.ru.

Вместе с тем, Россия должна компенсировать WADA все расходы на расследование с января 2019 года. Российская сторона должна заплатить 10 процентов от годового бюджета WADA. Предыдущий счет составляет чуть менее 5 миллионов долларов.



Какие санкции ввела WADA против России / инфографика 24 канала

Какая причина отстранения России?

Причиной для отстранения стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012-2015 годы.

Независимые эксперты установили, что в базу вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов. По данным The Telegraph, Москва манипулировала данными в течение 18 месяцев.

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Поэтому WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре в соответствии с Международным стандартом о соответствии.

У России есть 21 день, чтобы обжаловать решение WADA, которое было принято 9 декабря.