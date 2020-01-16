14-летняя чемпионка мира по армрестлингу Лехман о стереотипах, борьбе с парнями и целях

Она только год занимается армрестлингом, ей только 14 лет, но уже имеет звание чемпионки мира в 15 лет и стала второй на Кубке Украины среди взрослых в весе до 60 кг. Спорт24 пообщался с юной спортсменкой из Закарпатья и узнал, как она пришла в спорт, сколько тренируется, влияют ли на нее стереотипы о девушках в "мужских" видах спорта и какие цели ставит перед собой.

У нас довольно часто никто не знает спортсмена или спортсменку, пока не увидит сюжет в новостях или статью на сайте. Поэтому для того, чтобы о тебе начали говорить и не забывали, нужно не просто участвовать в международных соревнованиях и получать медали. Нужно выигрывать, и выигрывать ярко и уверенно.

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Именно это и сделала 14-летняя Богдана Лехман на Чемпионате мира по армспорту, который состоялся в румынском городе Констанца в конце 2019 года. В соревнованиях приняли участие более 1 300 участников из 54 стран. Девушка выступала в категории 15-летних в весе до 60 кг.

"На Чемпионате Украины заняла второе место, которое дало возможность поехать на Чемпионат Европы и мира. На Европу не удалось поехать. А вот чемпионат мира проходил не далеко, в Румынии, поэтому было проще поехать. Всего в категории было шесть девушек, среди них две россиянки, испанки и еще одна девочка, не помню откуда. Организация была на очень высоком уровне, все было красиво сделано. Главное, что судьи хорошо судили, каждый столик отдельно снимался, поэтому спорных ситуаций не возникало".

Победу Богдана получила в борьбе на правую руку, на левую не удалось зацепиться за награды. Однако и этой победы могло не быть, из-за не допуска к соревнованиям.

"В первый день было взвешивание, а на второй начались схватки. На левую руку соперницы были сильные, я стала только четвертой, а на правую не смогли себя проявить и настроиться. Тренирую одинаково две руки, но почему-то не очень хорошо получается бороться на левую.

Из-за поражения в борьбе правой рукой еще более настроилась и завелась. Первый поединок был с испанкой, я вышла, взяла руку, кладу и вижу, что судья ничего не дает. "Включаюсь" и еще раз кладу. Потом была россиянка. В финале снова была россиянка. Папа сказал, что нужно поднять украинский флаг над российским.

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Выиграла очень легко. Хотя перед соревнованиями я уже думала, что из-за сбрасывания веса нет шанса на победу. Когда ехали на Чемпионат мира, то останавливались по дороге и я бегала, чтобы сбросить вес, потому что не вкладывалась в категорию аж на 2 кг. Но просто так руку отдавать не хотела, и была настроена бороться до последнего. Как выиграла, то не сразу отреагировала. Когда увидела за сценой папу и всех остальных, то уже тогда отреагировала. За победу дали только грамоту и медаль. Уже старшим дают мастера спорта.

Тренирует спортсменку ее отец Богдан Лехман, который тоже занимается армрестлингом. "Папа на тренировках относится не как к дочери, а как к спортсменке, поэтому поблажек не имею".

Примером для подражания у Богданы является известная украинская спортсменка Снежана Бабаева. "Мне очень нравится борьба Снежаны Бабаевой. Пробовала с ней бороться, очень сильная рука".

Несмотря на успехи, армспорт не является основным видом спорта в жизни Богданы, а начинала она заниматься совсем не спортом."В детстве занималась танцами, но это не любила. Мама спросила хочу ли идти. Сестра хотела, и мы пошли вместе. Мы с сестрой двойняшки, она занимается гандболом и у нее гораздо лучше получается, чем у меня. Я тоже занимаюсь гандболом, но сейчас он немножко мешает армрестлингу из-за того, что у меня много тренировок в день. Но стараюсь сочетать. Мне вообще говорили, что нельзя заниматься гандболом и армрестлингом одновременно. После тренировок по армрестлингу выполнение броска в гандболе может травмировать связки. Но пока не получается оставить его. Разговоры чтобы оставить гандбол есть, но это произойдет не ранее, чем за год. Сейчас я еще учусь в ДЮСШ".

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До начала своих выступлений в армспорте Богдана никогда специально не тренировала этот вид спорта, а ее первый успех стал неожиданностью. Всего за год тренировок она уже начала соревноваться со взрослыми спортсменками и стала второй на Кубке Украины в категории до 60 кг.

"За гандбол я знала с детства, первые тренировки и соревнования были именно по нему. Но просила папу взять на соревнования по армрестлингу. Это был Чемпионат Украины, и я сразу заняла второе место. Поэтому армспортом занимаюсь только один год, а до этого другими силовыми видами не занималась. Конечно, любила армрестлинг, часто боролась с парнями и выигрывала у них, но чтобы заниматься профессионально не думала. А на последнем Кубке Украины уже выступала среди взрослых, потому что юниорок не насобиралось для отдельной категории".

Тренируется спортсменка пять дней в неделю, трижды по армретслингу и семь раз по гандболу. Однако соперники для борьбы есть только среди парней, в чем есть свои плюсы и минусы.

"В понедельник в 16:00 гандбол, а в 18:00 армрестлинг. Во вторник – утром и вечером гандбол; в среду – снова гандбол и армрестлинг; в четверг – вечером гандбол; в пятницу утром гандбол, вечером гандбол и армрестлинг.

В армрестлинге – тренировка два часа. Чтобы накачать руки, надо тренировать и ноги, поэтому тренирую все группы мышц, а не только руки. В понедельник базовые тренировки: плечи, ноги, пресс; в среду только руки; в пятницу – статические упражнения. Выполняю тягу, жим, приседание. Результатов не помню, какой папа вес поставит, с таким и работаю. На максимум не пробовала делать.

Каждую пятницу стараюсь делать тренировки, чтобы побороться. Но всегда с парнями, девушек нет. Ребята физически сильнее, поэтому хочется попробовать тренироваться с девушками. Еще и рука отличается, хват у девушек меньше. Я когда беру кисть у парней, то могу меньше ее обхватить. Но это и помогает, потому что привыкла на большую руку бороться, а когда выхожу против девушек, то зажимаю их руку и мне проще".

Несмотря на успехи, не все воспринимают такое увлечение 14-летней девушки. Кто-то боится, кто-то завидует, а кто-то просто не понимает для чего это девушке.

"Некоторые девушки в школе боятся. Но я в спортивном классе, это моя команда по гандболу, они все понимают, поддерживают меня. Есть люди, которые говорили мне, для чего я занимаюсь армрестлингом. Но он мне нравится, хочу им заниматься, и мнение других я не слушаю. Плюс есть результат, который вдохновляет еще больше тренироваться и одерживать новые победы. Часто мне говорят, что все должно быть девичье, и пишут в сообщениях, что я девочка такая уже как мальчик, руки большие. Но не удивляюсь таким сообщениям. Многие завидуют, потому что девушка "положила" парня. В таких случаях говорю, что у парней должна быть мотивация меня победить, а не мне рассказывать, что не так выгляжу".

Но несмотря на мнение окружающих, Богдана настроена на новые победы и не собирается покидать армспорт.

"Спорт можно совмещать и с обучением. Поэтому пока есть возможность – занимаюсь. Не планирую оставлять армрестлинг, а буду развиваться дальше. Сейчас у меня цель стать первой на чемпионате среди юниорок, потому что в прошлом году очень легко отдала руку и стала второй. Первые и вторые места могут поехать на чемпионаты Европы и мира. Поэтому уже готовлюсь к этим соревнованиям. Точно поеду на чемпионат Европы, который будет в Венгрии. Сейчас у меня одна цель – быть первой".