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14-летняя украинка Меркушина установила историческое достижение в биатлоне

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Александра Меркушина / facebook.com/groups/ukrainianbiathlon

26 декабря на спортивной базе "Тисовец" стартовал чемпионате Украины по биатлону. Женский спринт выиграла 14-летняя украинка Александра Меркушина.

Меркушина с одним промахом завершила гонку первой и стала самой молодой победительницей взрослых чемпионатов Украины, сообщает фейсбук-страница Биатлон Украины.

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Результаты чемпионата Украины

  1. Александра Меркушина
  2. Любовь Кипяченкова
  3. Валерия Дмитренко
  4. Юлия Городна
  5. Екатерина Свинаренко
  6. Елена Городна

Александра Меркушина – младшая сестра Анастасии Меркушиной, которая выступает за основную сборную Украины по биатлону.

Отметим, что мужской спринт выиграл Владислав Романчич. Второе место занял Сергей Телень, а третье – Евгений Ивченко.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона
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