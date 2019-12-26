14-летняя украинка Меркушина установила историческое достижение в биатлоне
26 декабря на спортивной базе "Тисовец" стартовал чемпионате Украины по биатлону. Женский спринт выиграла 14-летняя украинка Александра Меркушина.
Меркушина с одним промахом завершила гонку первой и стала самой молодой победительницей взрослых чемпионатов Украины, сообщает фейсбук-страница Биатлон Украины.
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Результаты чемпионата Украины
- Александра Меркушина
- Любовь Кипяченкова
- Валерия Дмитренко
- Юлия Городна
- Екатерина Свинаренко
- Елена Городна
Александра Меркушина – младшая сестра Анастасии Меркушиной, которая выступает за основную сборную Украины по биатлону.
Отметим, что мужской спринт выиграл Владислав Романчич. Второе место занял Сергей Телень, а третье – Евгений Ивченко.
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