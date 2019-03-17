15-летняя украинка Лопатецкая одержала драматическую победу в турнире по теннису в Японии

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Дарья Лопатецкая
Дарья Лопатецкая / twitter.com

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая победила в турнире ITF в японском Ниситами с призовым фондом 25 тысяч долларов. 15-летняя украинка из Харькова победила великобританку Габриэллу Тейлор.

Матч был довольно нелегким.

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В первой партии украинская теннисистка проигрывала со счетом 0:4 и 3:5 .Однако, впоследствии она смогла отыграть два сетбола. На тай-брейке Лопатецкая довела сет до победы.

Вторая партия закончилась провалом для Лопатецкой. А вот в третьей партии теннисистка удачно отыгралась. Дальше украинка выиграла четыре гейма подряд и матч в целом.

В конце концов, Дарья Лопатецкая победила великобританку Габриэллу Тейлор со счетом 7:6 (4), 2:6, 6:3. Этот титул – пятый на профессиональном уровне для украинки.

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Теги: Новости Спорта Спорт Новости Украины Теннис Дария Лопатецька
Источник: 24 канал
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