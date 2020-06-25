Детский тренер 16-летнего голкипера "Ворсклы" Павла Исенко, отразившего три пенальти в полуфинале с "Мариуполем" (1:1, 4:3 - по пенальти), Александр Супрун рассказал о своем воспитаннике.

Об этом он рассказал в интервью Zbirna.com. 16-летний вратарь "Ворсклы" отлично сыграл в серии пенальти в полуфинале Кубка Украины против "Мариуполя".

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В квалификационном раунде чемпионата Европы сборная Украины (U-17) не пропустила ни одного мяча и все три матча провел на ноль наш воспитанник. После турнира, который проходил в Португалии, на него выходили представители "Спортинга" и "Браги" – номер Пашки брали у полузащитника "Ворсклы" Луизао. Звонили, общались. Мое мнение – рано ему туда ехать, не готов он пока к тем испытаниям, которые там предстоит пройти.

"Пару лет назад его, кстати, едва "Шахтер" не переманил. Одного нашего воспитанника 2003 года рождения, Дениса Шостака, "горняки" забрали, но Павла Исенко удалось сохранить. Во встречах с тем же "Шахтером" он в каждой игре по три-четыре раза выручал. Любому голкиперу, а я сам тоже бывший вратарь, нужно постоянно играть. В "Динамо" тоже интерес проявляли, но и туда он еще успеет, если и дальше так же будет работать. Пусть "Ворскле" пользу пока приносит", – сказал Супрун.

Выход Павла Исенко в полуфинале Кубка Украины

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рискнул и выпустил 16-летнего вратаря на серию послематчевых пенальти и не прогадал: Исенко отразил 3 из 5 ударов игроков "Мариуполя" и стал настоящим героем матча.

Как отметил помощник главного тренера полтавского клуба Виктор Уляницкий, выход Исенко был предрешен заранее. Наставник еще две недели назад сказал Исенко, что он выходит на пенальти, если будет ничья в Кубке Украины.