16-летняя французская альпинистка Люси Дуади трагически погибла во время тренировки в Альпах.

Об этом сообщает издание Paris Match. Девушка стала жертвой рокового стечения обстоятельств, поскользнувшись и упав со 150-метровой высоты.

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Это произошло, когда спортсменка преодолевала участок между двумя секторами для скалолазания на границе муниципалитетов Кроль и Сент-Панкрас в ее родном департаменте Изер.

"В 16 лет у нее впереди была вся жизнь. Это ужасная новость для ее друзей, тренеров и клуба скалолазания, но сегодня в трауре вся федерация", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерации скалолазания Франции.

Что известно о Люси Дуади

Дуади была действующей чемпионкой мира среди юниоров в дисциплине боулдеринг, которая включена в программу Олимпийских игр в Токио. С 2019 года француженка выступала на взрослом уровне.

Также в 2019 году она заняла место в топ-10 на этапе Кубка мира в Колорадо.