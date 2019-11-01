16 лет назад Роналду забил дебютный гол в составе "Манчестер Юнайтед": ретро видео

Португальский форвард Криштиану Роналду 1 ноября 2003 забил свой дебютный гол в составе "Манчестер Юнайтед".

Юный португальский футболист вышел на замену на 75-й минуте матча против "Портсмута" (3:0), а уже через 5 минут отлично исполнил штрафной удар с левого фланга.

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Дебютный гол Криштиану Роналду за "Манчестер Юнайтед": смотрите видео

В далеком 2003 году молодой и перспективный парень из португальского "Спортинга" Криштиану Роналду перебрался в именитый английский клуб "Манчестер Юнайтед".

Трансфер Криштиану из лиссабонского клуба в стан "манкунианцев" пришелся на лето 2003 года и обошелся "красным дьяволам" в 12 миллионов фунтов. В футболке МЮ Роналду провел 292 матча, забил 118 голов и отдал 68 ассистов.

На данный момент на счету Криштиану Роналду уже 702 забитых гола за клубы и национальную сборную Португалии. К слову, свой юбилейный 700-й гол Криш забил в поединке отбора Евро-2020 против национальной сборной Украины.