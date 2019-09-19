16-летний игрок "Шахтера", который говорил "Где "Динамо", где", перешел в киевский клуб
Киевское "Динамо" подписало контракт с полузащитником юношеской команды "Шахтера" Диланом Вуанту.
Детали сделки с игроком не известны. Вуанту уже попал в заявку киевлян U-17 на сайте УАФ.
Читайте также: Лидер "Динамо" жестко ответил на слухи о его возможном трансфере
Полузащитник начинал свою карьеру, выступая за ДЮСШ-11 "Черноморец" и "Шахтер". В составе "горняков" игрок провел два последних сезона, выступая в первенстве Детско-юношеской футбольной лиги Украины.
В одном из выпусков проекта Tribuna.com на YouTube футболист на камеру говорил знаменитую фразу Жадсона: "Где "Динамо", где".
Спорт 24 писал, что киевское "Динамо" объявило заявку на первый раунд Юношеской Лиги УЕФА.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии