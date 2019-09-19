16-летний игрок "Шахтера", который говорил "Где "Динамо", где", перешел в киевский клуб

Киевское "Динамо" подписало контракт с полузащитником юношеской команды "Шахтера" Диланом Вуанту.

Детали сделки с игроком не известны. Вуанту уже попал в заявку киевлян U-17 на сайте УАФ.

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Полузащитник начинал свою карьеру, выступая за ДЮСШ-11 "Черноморец" и "Шахтер". В составе "горняков" игрок провел два последних сезона, выступая в первенстве Детско-юношеской футбольной лиги Украины.

В одном из выпусков проекта Tribuna.com на YouTube футболист на камеру говорил знаменитую фразу Жадсона: "Где "Динамо", где".

Спорт 24 писал, что киевское "Динамо" объявило заявку на первый раунд Юношеской Лиги УЕФА.