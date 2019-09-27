17-летний украинский футболист забил 11 голов в 3 матчах немецкой лиги

Украинский нападающий немецкого "Нюрнберга" U-19 Эрик Шуранов демонстрирует невероятную результативность на старте сезона.

В трех матчах 17-летний украинский форвард уже успел забить аж 11 мячей.

Читайте также: Сборная Украины не сыграет в России на групповом этапе Евро-2020

Юниорская команда "Нюрнберга" U-19 провела три поединка в рамках чемпионата региональной лиги Баварии – Шуранов неизменно выходил в этих играх на поле в основном составе.

К слову, Шуранов защищает цвета сборной Украины среди юношей 2002 года рождения. Наставник команды Владимир Езерский всерьез рассчитывает на немецкого легионера, который в пяти матчах за сборную забил пять мячей.

Спорт 24 писал, что украинский защитник Данило Бескоровайный забил первый официальный гол за словацкую команду ГАК 1904.