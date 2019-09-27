17-летний украинский футболист забил 11 голов в 3 матчах немецкой лиги

2 Читати новину українською
Эрик Шуранов
Эрик Шуранов / Instagram

Украинский нападающий немецкого "Нюрнберга" U-19 Эрик Шуранов демонстрирует невероятную результативность на старте сезона.

В трех матчах 17-летний украинский форвард уже успел забить аж 11 мячей.

Читайте также: Сборная Украины не сыграет в России на групповом этапе Евро-2020

Юниорская команда "Нюрнберга" U-19 провела три поединка в рамках чемпионата региональной лиги Баварии – Шуранов неизменно выходил в этих играх на поле в основном составе.

К слову, Шуранов защищает цвета сборной Украины среди юношей 2002 года рождения. Наставник команды Владимир Езерский всерьез рассчитывает на немецкого легионера, который в пяти матчах за сборную забил пять мячей.

Спорт 24 писал, что украинский защитник Данило Бескоровайный забил первый официальный гол за словацкую команду ГАК 1904.

blog_ava
Сколько людей умерли от кори в Украине
сегодня
11735
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пилот Формулы-1 едва не переехал птицу на Гран-при России: видео
сегодня 14:22 Пилот Формулы-1 едва не переехал птицу на Гран-при России: видео
48
Владимир Кличко жестко ответил президенту Федерации бокса Украины
сегодня 12:06 Владимир Кличко жестко ответил президенту Федерации бокса Украины
571
Премьер-министр Польши выделил правительственный самолет сборной по волейболу
сегодня 10:26 Премьер-министр Польши выделил правительственный самолет сборной по волейболу
108
"Милан" уступил "Торино", пропустив гол ударом через себя: видео
сегодня 09:04 "Милан" уступил "Торино", пропустив гол ударом через себя: видео
39
Усик трогательными фото и стихом поздравил жену с годовщиной свадьбы
26 сентября 16:58 Усик трогательными фото и стихом поздравил жену с годовщиной свадьбы
85
Новости
Больше новостей
Залиште відгук