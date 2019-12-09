17-летняя Снигур выбила Бондаренко в борьбе за основную сетку турнира в Дубае

Украинские теннисистки Дарья Снигур и Екатерина Бондаренко встретились в финале квалификации турнира ITF в ОАЭ.

Право сыграть в основной сетке 100-тысячника завоевала 17-летняя Снигур, которая вырвала победу на супер тай-брейке – 1:6, 6:3, 10:6.

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Снигур второй раз в карьере вышла в основную сетку турнира с призовым фондом 100 тысяч долларов. В ноябре Дарья преодолела квалификацию в Шэньчжэне, но в основном раунде была бита уже в первом матче.

Имя соперницы Дарьи Снигур в первом раунде Al Habtoor Tennis Challenge определится позже.

Третья украинка – Анастасия Шошина – также пробилась в основу. Она обыграла россиянку Викторию Кан. Счет матча – 4:6, 6:2, 10:3.