17-летняя украинка Грищенко стала чемпионкой мира по шахматам
Украинка Камила Грищенко стала чемпионкой мира по блицу в возрастной категории U-18.
Грищенко набрала 8 очков из 9 возможных, на два очка опередив ближайших преследователей.
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Камила опередила американку Сашу Коноваленко и полячку Викторию Сову, которые заняли второе и третье места соответственно.
Стоит отметить, что в прошлом году Камила Грищенко стала в румынской Ораде чемпионкой Европы в рапиде.
Спорт 24 писал, что украинский гроссмейстер Антон Коробов вышел во второй раунд Кубка мира в Ханты-Мансийске (Россия), одолев на тай-брейке индуса Абхиджита Гупту.
А другой украинский гроссмейстер Руслан Пономарев (2675) покинул соревнования в 1-м раунде со скандалом.
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