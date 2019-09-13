17-летняя украинка Грищенко стала чемпионкой мира по шахматам

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Камила Грищенко
Камила Грищенко / Фото из открытых источников

Украинка Камила Грищенко стала чемпионкой мира по блицу в возрастной категории U-18.

Грищенко набрала 8 очков из 9 возможных, на два очка опередив ближайших преследователей.

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Камила опередила американку Сашу Коноваленко и полячку Викторию Сову, которые заняли второе и третье места соответственно.

Стоит отметить, что в прошлом году Камила Грищенко стала в румынской Ораде чемпионкой Европы в рапиде.

Спорт 24 писал, что украинский гроссмейстер Антон Коробов вышел во второй раунд Кубка мира в Ханты-Мансийске (Россия), одолев на тай-брейке индуса Абхиджита Гупту.

А другой украинский гроссмейстер Руслан Пономарев (2675) покинул соревнования в 1-м раунде со скандалом.

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Теги: Спорт Новости Спорта Шахматы
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