17-летняя украинка Снигур совершила фантастический скачок в мировом рейтинге

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Дарья Снигур

В понедельник, 16 декабря, Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную серию рейтинга одиночного разряда.

Выход в финал на турнире ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов в Дубае позволил Дарье Снигур улучшить свое положение в рейтинге WTA на 91 позицию и занять 237 место.

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Для 17-летней украинской теннисистки этот показатель является дебютным в топ-250 мировой классификации. Теперь в числе 250 лучших теннисисток WTA-тура находятся 8 украинок.

Тройку лучших теннисисток Украины, как и ранее, составляют Элина Свитолина – номер 6 в рейтинге WTA, Даяна Ястремская – 22, Леся Цуренко – 72. В топ-100 также входит и Екатерина Козлова – 91 место.

Украинки в топ-300 рейтинга WTA

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Даяна Ястремская Елина Свитолина Теннис Леся Цуренко
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