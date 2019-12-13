17-летняя украинка Снигур вышла в финал турнира в Дубае, обыграв победительницу Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Дарья Снигур сыграет в финале Al Habtoor Tennis Challenge в Дубае с призовым фондом в 100 тысяч долларов. В полуфинале она обыграла победительницу Ролан Гаррос, в парном разряде Кристину Младенович.

Дарья Снигур на турнир пробилась благодаря квалификации. Зато Кристина Младенович, которая занимает тридцать восьмое место рейтинга WTA, была первой сеяной на турнире.

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Матч продолжался один час и 39 минут. Из них полчаса теннисистки потратили на первый сет. В нем француженка повела в счете 2:0, после этого три гейма подряд выиграла Снигур. Младенович сравняла счет, однако после этого Снигур снова выиграла три гейма, а затем и сет.

Второй сет оказался довольно необычным. Сначала Снигур была впереди 5:1, а затем Младенович сумела не только сравнять счет, но выйти вперед. При этом француженка в девятом гейме отыграла матчбол, а затем еще один в десятом гейме на подаче Снигур. И украинка все таки сумела перевести игру на тай-брейк, где она и отпраздновала победу.

Дарья Снигур – Кристина Кристина Младенович 2:0 (6:3, 7:6 (6))

Эта победа стала для Снигур дебютной в матчах с соперницами из топ-50. Отметим, что в этом году Младенович выиграла парный титул на Ролан Гаррос и Итоговом турнире WTA. В ноябре 2019 года француженка помогла своей сборной победить в финале Кубка Федерации.

Соперницей 17-летней украинки в финальном матче станет румынская теннисистка Ана Богдан (сто двадцать первое место в рейтинге WTA). Снегирь будет бороться за пятый профессиональный титул и крупнейший в карьере. В активе киевлянки по две победы на 15-тысячниках (Анталья, Шарм-эль-Шейх) и 25-тысячниках ITF (Касива, Кирьят-Шмона).