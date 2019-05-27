18-летний хоккеист сборной Финляндии установил уникальное мировое достижение

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Каапо Какко трижды стал чемпионом мира
Каапо Какко трижды стал чемпионом мира / IIHF

Хоккеист сборной Финляндии Каапо Какко установил уникальное достижение – он за 13 месяцев выиграл три чемпионата мира.

В воскресенье, 26 мая, сборная Финляндии победила на чемпионате мира по хоккею 2019. 18-летний Каапо Какко сыграл во всех десяти матчах на турнире, в которых забил 6 шайб и отдал одну результативную передачу.

А вот и видео, как Финляндия выиграла чемпионат мира по хоккею, обыграв в финале Канаду

Эта победа стала третьей для Каапо Какко на чемпионатах мира. Перед этим хоккеист выиграл золотые медали юниорского чемпионата мира 2018 и молодежного чемпионата мира 2019. На то, чтобы выиграть три золотые награды чемпионатов мира, финн "потратил" 13 месяцев.

Какку стал самым молодым хоккеистом, кому это удалось сделать. Он превзошел достижения Коннора Макдэвида, который выиграл ЮЧМ-2013, МЧМ-2015 и ЧМ-2016. Канадец добился таких результатов в 19-летнем возрасте.

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Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
Источник: 24 канал
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