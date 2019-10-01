18-летний украинец вышел в финал чемпионата Европы по легкой атлетике
18-летний украинец Михаил Кохан пробился в финал по метанию молота на чемпионате мира по легкой атлетике. В столице Катара наш спортсмен даже не использовал все отведенные попытки в квалификации.
Так, украинский действующий победитель юношеских Олимпийских игр и триумфатор чемпионата Европы среди юниоров за два раза выполнил норматив, что выводит его в финал.
Читайте также: Сборная Украины по мини-футболу выиграла первый матч на чемпионате мира, играя без вратаря
Михаил Кохан метнул снаряд на 76 метров и 56 сантиметров и с седьмым результатом попал в решающий список спортсменов, которые и будут бороться за медали.
Украинка Анна Рыжикова вышла в полуфинал ЧМ по легкой атлетике в беге
А вот еще один отборочный раунд придется пройти Анне Рыжиковой в беге на 400 метров с барьерами. Хотя украинка уверенно победила в своем забеге в квалификации. В полуфинал наша спортсменка попала с общим пятым результатом.
Анна Рижикова
Выбор редакции
-
"Бавария" разгромила "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов, забив 7 голов: видео1 октября , 23:56
-
"Шахтер" вырвал победу над "Аталантой" благодаря голу в добавленное арбитром время: видео1 октября , 21:51
-
Сборная Украины по мини-футболу выиграла первый матч на чемпионате мира, играя без вратаря1 октября , 17:19