18-летняя Дарья Билодид выиграла чемпионат мира по дзюдо во второй раз

Второй год подряд в финале мирового первенства в весовой категории до 48 кг японка Фуна Тонако ничего не смогла сделать против феноменальной представительницы Украины Дарьи Билодид.

18-летняя дзюдоистка из Киева заработала вазари на третьей минуте схватки, а дальше устояла под отчаянным давлением соперницы и трибун арены "Ниппон Будокан" в Токио.

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Поэтому Дария Билодид защитила свой титул чемпионки мира по дзюдо, который она завоевала в прошлом году.

Стоит добавить, что Чемпионат мира по дзюдо только начался в Токио. Продлится он до 1 сентября. В общем Украину на этом турнире будут представлять десять спортсменов: Артем Лесюк (до 60 кг), Георгий Зантарая, Богдан Ядов (оба – до 66 кг), Артем Хомула (до 73 кг), Кеджау Ньябали (до 90 кг); женщины – Дарья Билодид, Марина Черняк (обе – до 48 кг), Мария Скорая (до 57 кг), Елизавета Каланина, Галина Тарасова (обе – свыше 78 кг).