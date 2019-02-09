18-летняя Ястремская победила в престижной номинации от WTA
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла в номинации "Прорыв месяца" по версии WTA в январе.
В голосовании болельщиков украинка получила 47% голосов и опередила американок Даниэль Коллинз и Аманду Анисимову, а также австралийку Эшли Барти.
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В январе Даяна вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте, а на Australian Open одержала две победы, уступив в третьем круге семиразовой чемпионке соревнований Серене Уильямс.
На прошлой неделе украинская теннисистка в Хуахине завоевала свой второй титул WTA. Эта победа позволила Ястремской войти в топ-40 рейтинга WTA.
Кто такая Даяна Ястремская: смотрите видео
Источник: 24 Канал
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