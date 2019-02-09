18-летняя Ястремская победила в престижной номинации от WTA

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Даяна Ястремская
Даяна Ястремская

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла в номинации "Прорыв месяца" по версии WTA в январе.

В голосовании болельщиков украинка получила 47% голосов и опередила американок Даниэль Коллинз и Аманду Анисимову, а также австралийку Эшли Барти.

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В январе Даяна вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте, а на Australian Open одержала две победы, уступив в третьем круге семиразовой чемпионке соревнований Серене Уильямс.

На прошлой неделе украинская теннисистка в Хуахине завоевала свой второй титул WTA. Эта победа позволила Ястремской войти в топ-40 рейтинга WTA.

Кто такая Даяна Ястремская: смотрите видео

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Теги: Даяна Ястремская Спорт Теннис
Источник: 24 Канал
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