18-летняя украинка Магучих с мировым рекордом победила на турнире в Германии

18-летняя украинка Ярослава Магучих побила юниорский мировой рекорд в прыжках в высоту в помещении.

Магучих установила новый мировой рекорд U-20 в помещении на турнире в Карлсруэ. Украинка прыгнула на 2,02 м.

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Кроме того, Ярослава обновила рекорд Украины в помещении. Предыдущий рекорд также принадлежал ей и Вите Пономарь.

Магучих стала чемпионкой турнира в Карлсруэ. Второе место с результатом 1,99 м., Заняла Юлия Левченко. Бронза у немки Имке Оннен.