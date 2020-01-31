18-летняя украинка Магучих с мировым рекордом победила на турнире в Германии
18-летняя украинка Ярослава Магучих побила юниорский мировой рекорд в прыжках в высоту в помещении.
Магучих установила новый мировой рекорд U-20 в помещении на турнире в Карлсруэ. Украинка прыгнула на 2,02 м.
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Кроме того, Ярослава обновила рекорд Украины в помещении. Предыдущий рекорд также принадлежал ей и Вите Пономарь.
Магучих стала чемпионкой турнира в Карлсруэ. Второе место с результатом 1,99 м., Заняла Юлия Левченко. Бронза у немки Имке Оннен.
- Ярослава Магучих и Юлия Левченко разыграли награды на турнире в Котбусе (Германия). 18-летняя Магучих завоевала золото, а Левченко – серебро. Магучих прыгнула на 1,98 м. Ярослава также попыталась взять 2,02 м, однако с трех попыток так и не смогла покорить эту высоту.
- В финале чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре 18-летняя украинка установила личный рекорд, покорив отметку в 2,04 метра. Она завоевала серебряную медаль.
- Благодаря этому результату Магучих установила новый мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет. Кроме того, в 2019 году Магучих стала чемпионкой Европы среди юниорок.
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