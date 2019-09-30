18-летняя украинка Магучих с мировым рекордом завоевала серебро на чемпионате мира

Высотницы Юлия Левченко и Ярослава Магучих представляли Украину в финале по прыжкам в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар).

18-летняя Магучих с первой попытки взяла высоту 2,02 метра, а затем украинка с третьей попытки прыгнула на 2,04 метра и завоевала серебро на взрослом чемпионате мира.

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Эта медаль стала первой для Украины на этом мировом первенстве. Ранее Ирина Климец финишировала пятой в соревнованиях по метанию молота, а Елена Собчук в спортивной ходьбе на 50 километров заняла четвертое место.

Ярослава установила новый личный рекорд. Также это новый мировой рекорд U-20. Магучих побила его дважды за соревнования.

Другая украинка Юлия Левченко взяла высоту 2,00 метра и заняла лишь четвертую строчку.