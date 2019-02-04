18-летняя украинская теннисистка сделала невероятный рывок в рейтинге WTA

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Даяна Ястремская
Даяна Ястремская

В обновленном рейтинге Всемирной теннисной ассоциации 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская поднялась сразу на тринадцать позиций. Теперь она на 34-м месте.

Такой подъем вверх стал возможным благодаря невероятной победе на турнире в Таиланде. В третьем сете Ястремская уступала 2:5, но сумела переломить ход поединка и выиграть матч. Победу на турнире она посвятила матери, которая попала в больницу.

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Что касается остальных украинок, то Элина Свитолина осталась на седьмой позиции, а Леся Цуренко – на 24-й.

За исключением Екатерины Завацкой, которая поднялась на пять мест вверх и теперь 177-я, другие представительницы Украины опустились в рейтинге. Наибольшее падение – в 16-летней Марты Костюк. Она потеряла сразу сорок позиций и теперь только 195-я. Не меньшее падение и у Екатерины Козловой – падение на 31-ю позицию выбросило ее из топ-100 мирового рейтинга – 126-я позиция.

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Первой ракеткой мира и в дальнейшем остается японка Наоми Осака.

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Теги: Спорт Теннис Марта Костюк Елина Свитолина Леся Цуренко Даяна Ястремская
Источник: 24 Канал
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