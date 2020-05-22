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Фантастический трюк с мячом от украинского футболиста: видео

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Михаил Мудрик
Михаил Мудрик / ФК "Шахтер"

19-летний украинский вингер "Шахтера" Михаил Мудрик продемонстрировал необычную технику приема и владения мяча.

Сначала футболист отправил мяч высоко в воздух, затем первым касанием принял, а вторым "положил" мяч себе на голову. Соответствующее видео футболист показал в своем Instagram.

Кстати В известном украинском клубе подтвердили случай заражения COVID-19

"Ничего особенного", – скромно прокомментировал ролик Михаил.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nothing special

Публикация от MM10Boy with big dreams... (@mmudryk10)

Мастерство Михаила Мудрыка

Ранее Мудрик опубликовал еще несколько видео, как он мастерски принимает мяч после длинной передачи. Похоже, что карантин позволяет Михаилу оттачивать свое мастерство.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

which video is better? Какое видео лучше?

Публикация от MM10Boy with big dreams... (@mmudryk10)

В текущем сезоне Мудрик провел за первую команду "Шахтера" 11 матчей во всех турнирах.

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Шахтер
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