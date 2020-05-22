Фантастический трюк с мячом от украинского футболиста: видео
19-летний украинский вингер "Шахтера" Михаил Мудрик продемонстрировал необычную технику приема и владения мяча.
Сначала футболист отправил мяч высоко в воздух, затем первым касанием принял, а вторым "положил" мяч себе на голову. Соответствующее видео футболист показал в своем Instagram.
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"Ничего особенного", – скромно прокомментировал ролик Михаил.
Мастерство Михаила Мудрыка
Ранее Мудрик опубликовал еще несколько видео, как он мастерски принимает мяч после длинной передачи. Похоже, что карантин позволяет Михаилу оттачивать свое мастерство.
В текущем сезоне Мудрик провел за первую команду "Шахтера" 11 матчей во всех турнирах.
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