Фантастический трюк с мячом от украинского футболиста: видео

19-летний украинский вингер "Шахтера" Михаил Мудрик продемонстрировал необычную технику приема и владения мяча.

Сначала футболист отправил мяч высоко в воздух, затем первым касанием принял, а вторым "положил" мяч себе на голову. Соответствующее видео футболист показал в своем Instagram.

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"Ничего особенного", – скромно прокомментировал ролик Михаил.

Мастерство Михаила Мудрыка

Ранее Мудрик опубликовал еще несколько видео, как он мастерски принимает мяч после длинной передачи. Похоже, что карантин позволяет Михаилу оттачивать свое мастерство.

В текущем сезоне Мудрик провел за первую команду "Шахтера" 11 матчей во всех турнирах.