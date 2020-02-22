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19-летний Холанн забил очередной гол за "Боруссию" и принес команде победу: видео

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Эрлинг Холанн / Getty Images

Дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла "Вердер" (2:0) в матче 23-го тура Бундеслиги.

Победу "шмелям" принесли точные удары Загаду (52 минута) и Эрлинга Холанна (66 минута).

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Норвежский вундеркинд забил уже 12-й гол за немецкий клуб после зимнего перехода из австрийского "Зальцбурга". Это был его девятый матч в составе "черно-желтых".

Видео гола Холанна

  • "Боруссия" с 45 очками поднялась на 2-е место Бундеслиги. Отставание от лидера чемпионата – "Баварии" – составляет 4 балла.
  • "Вердер", имея в своем активе 17 пунктов, находится в зоне вылета на предпоследней 17-й позиции.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: ФК Боруссия Д Новости Спорта Футбол Спорт
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