19-летний Холанн забил очередной гол за "Боруссию" и принес команде победу: видео
Дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла "Вердер" (2:0) в матче 23-го тура Бундеслиги.
Победу "шмелям" принесли точные удары Загаду (52 минута) и Эрлинга Холанна (66 минута).
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Норвежский вундеркинд забил уже 12-й гол за немецкий клуб после зимнего перехода из австрийского "Зальцбурга". Это был его девятый матч в составе "черно-желтых".
Видео гола Холанна
- "Боруссия" с 45 очками поднялась на 2-е место Бундеслиги. Отставание от лидера чемпионата – "Баварии" – составляет 4 балла.
- "Вердер", имея в своем активе 17 пунктов, находится в зоне вылета на предпоследней 17-й позиции.
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