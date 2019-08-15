19-летняя Ястремская потерпела досадное поражение от опытной россиянки на турнире в США

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не сумела преодолеть второй круг турнира в американском Цинциннати. Она уступила россиянке Светлане Кузнецовой.

Матч длился 2 часа и 35 минут. Дольше всего теннисистки играли во втором сете, на который потратили час и 11 минут. К этому времени Ястремская была впереди. Она выиграла первый сет, дважды реализовав брейк-пойнт. Правда, одну свою подачу в первом сете она все же отдала Кузнецовой.

Читайте также: Свитолина возвращается в топ-5 рейтинга WTA

Во втором сете украинка сыграла с 1:3 на 5:3. И на своей подаче не сумела дважды подать на матч-пойнт. Зато россиянка реализовала брейк-пойнт, а затем довела сет до тай-брейка, где и победила.

В третьем сете после счета 2:2 Ястремская отдала следующие четыре гейма и проиграла матч. В третий круг турнира вышла россиянка.

Даяна Ястремская – Светлана Кузнецова 1:2 (6:4, 6:7 (7), 2:6)

Стоит напомнить, что в третьем круге сыграет другая украинка – Элина Свитолина.