19-летняя Ястремская потерпела досадное поражение от опытной россиянки на турнире в США

3 Читати новину українською
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / twitter.com/D_Yastremska

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не сумела преодолеть второй круг турнира в американском Цинциннати. Она уступила россиянке Светлане Кузнецовой.

Матч длился 2 часа и 35 минут. Дольше всего теннисистки играли во втором сете, на который потратили час и 11 минут. К этому времени Ястремская была впереди. Она выиграла первый сет, дважды реализовав брейк-пойнт. Правда, одну свою подачу в первом сете она все же отдала Кузнецовой.

Читайте также: Свитолина возвращается в топ-5 рейтинга WTA

Во втором сете украинка сыграла с 1:3 на 5:3. И на своей подаче не сумела дважды подать на матч-пойнт. Зато россиянка реализовала брейк-пойнт, а затем довела сет до тай-брейка, где и победила.

В третьем сете после счета 2:2 Ястремская отдала следующие четыре гейма и проиграла матч. В третий круг турнира вышла россиянка.

Даяна Ястремская – Светлана Кузнецова 1:2 (6:4, 6:7 (7), 2:6)

Стоит напомнить, что в третьем круге сыграет другая украинка – Элина Свитолина.

blog_ava
Гороскоп на 15 августа для всех знаков зодиака
сегодня
716
Теги: Спорт Даяна Ястремская Теннис
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лига Европы: результаты всех матчей
14 августа 21:04 Лига Европы: результаты всех матчей
320
Трансферы команд УПЛ: онлайн
13 августа 14:35 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4210
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
13 августа 12:55 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4610
"Динамо" ищет нового главного тренера: онлайн
14 августа 20:09 "Динамо" ищет нового главного тренера: онлайн
283
Чего добилось "Динамо" под руководством Хацкевича
14 августа 16:36 Чего добилось "Динамо" под руководством Хацкевича
Ігор Саджениця 209
Новости
Больше новостей
Залиште відгук