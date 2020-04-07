24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

19-летняя украинская теннисистка Ястремская создала штаб для борьбы с коронавирусом: видео

- Читати новину українською
Даяна Ястремська / WTA

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская решила заняться благотворительностью. Она открыла в Одессе штаб под названием "Действие против пандемии".

Ястремская вместе с депутатом от "Слуги народа" Александром Горенюком запустила проект помощи населению Одессы в условиях карантина.

К теме Как и где можно заниматься спортом во время карантина

Даяна Ястремская помогает населению Одессы: смотрите видео

 

Карантин в Украине: коротко

  • Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля.
  • С 6 апреля правительство ввело обязательную самоизоляцию людям, которым больше 60 лет;
  • Закрыты непродовольственные рынки, ТРЦ, заведения общественного питания, кинотеатры, фитнес-клубы и салоны красоты.
  • Запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора; нельзя ходить группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
  • Детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;
  • Ограничены прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 особой;
  • Запретили посещение учреждений социальной или паллиативной помощи;
  • Нельзя самовольно покидать места обсервации;
  • Выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.

карантин, додаткові обмеження з 6 квітня
Новые ограничения через карантин / Инфографика 24 канала

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram

 

 

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Здоровье Даяна Ястремская Новости Спорта Спорт Теннис
Комментарии

Читайте также

сегодня , 14:37 Не могу понять, – игрок сборной Украины по футболу о декоммунизации
Футбол 975
сегодня , 16:43 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
Новини України 397121
сегодня , 11:11 Умер экс-президент "Буковины" Василий Федорюк: причина смерти
Футбол 1646
сегодня , 09:15 Киборг: Самая большая угроза для Украины – депутаты и АТОшники
Новини України 27274
сегодня , 15:49 Как Украина будет выходить из карантина: ориентировочный план и даты
Новини України 35927
сегодня , 09:08 Олимпийская чемпионка Кастер Семеня переплюнула рекорд звездного Роналду: видео
Футбол 828
сегодня , 10:45 Коронавирус в России: более 1000 новых случаев за сутки
Лікування 167228
сегодня , 14:15 Шестикратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру
Новини біатлону 780
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
6 апреля 20:38 Усик шокировал сеть пушечной работой рук на тренировке: видео
Юрій Семенюк
5 апреля 18:31 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
6 апреля 17:05 Правила игры в покер: советы для начинающих
Ігор Саджениця
6 апреля 18:45 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Ігор Саджениця
6 апреля 17:10 Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
Ігор Саджениця

Новости
Больше новостей
Залиште відгук