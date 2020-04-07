19-летняя украинская теннисистка Ястремская создала штаб для борьбы с коронавирусом: видео

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская решила заняться благотворительностью. Она открыла в Одессе штаб под названием "Действие против пандемии".

Ястремская вместе с депутатом от "Слуги народа" Александром Горенюком запустила проект помощи населению Одессы в условиях карантина.

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Даяна Ястремская помогает населению Одессы: смотрите видео

Карантин в Украине: коротко

Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля .

. С 6 апреля правительство ввело обязательную самоизоляцию людям, которым больше 60 лет;

Закрыты непродовольственные рынки, ТРЦ, заведения общественного питания, кинотеатры, фитнес-клубы и салоны красоты.

Запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора ; нельзя ходить группой более двух человек , кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

пребывание в общественных местах ; нельзя ходить , кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; Детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;

запрещено находиться в общественных местах Ограничены прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 особой ;

в парках, скверах, лесных зонах, кроме ; Запретили посещение учреждений социальной или паллиативной помощи;

социальной или паллиативной помощи; Нельзя самовольно покидать места обсервации;

Выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.



Новые ограничения через карантин / Инфографика 24 канала

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