19-летняя украинская теннисистка Ястремская создала штаб для борьбы с коронавирусом: видео
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская решила заняться благотворительностью. Она открыла в Одессе штаб под названием "Действие против пандемии".
Ястремская вместе с депутатом от "Слуги народа" Александром Горенюком запустила проект помощи населению Одессы в условиях карантина.
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Даяна Ястремская помогает населению Одессы: смотрите видео
Карантин в Украине: коротко
- Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля.
- С 6 апреля правительство ввело обязательную самоизоляцию людям, которым больше 60 лет;
- Закрыты непродовольственные рынки, ТРЦ, заведения общественного питания, кинотеатры, фитнес-клубы и салоны красоты.
- Запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора; нельзя ходить группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
- Детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;
- Ограничены прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 особой;
- Запретили посещение учреждений социальной или паллиативной помощи;
- Нельзя самовольно покидать места обсервации;
- Выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.
Новые ограничения через карантин / Инфографика 24 канала
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