"Олесунн" встречался с "Мольде" в матче первого тура чемпионата Норвегии. Невероятный гол норвежского Симена Нордли не помог команде избежать разгромного поражения.

Гол норвежца стал настоящим украшением поединка, пишет 24 канал.

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Дебютный гол

При счете 0:1 Нордли наказал действующего чемпиона за обрезку в центре поля и метров с сорока в одно касание перебросил за голкипера, который далеко отошел от ворот. 20-летнему футболисту удалось сравнять счет на табло.

Такой невероятный гол не помог команде избежать поражения. Далее забивал только "Мольде". Итоговый счет встречи – 1:4.

Подчеркнем, что Симен Нордли усилил "Олесунн" во время зимнего трансферного окна.