20 родственников в реанимации: Хабиб рассказал о трагедии в семье из-за коронавируса – видео

Звезда смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его отец заражен коронавирусом. Состояние очень тяжелое, вирус дал осложнения на сердце.

Нурмагомедов попросил всех дагестанцев и россиян соблюдать самоизоляцию. Соответствующее заявление он сделал в своем Instagram.

Смотрите также Состояние отца Хабиба: появились новые подробности

Очень тяжелое положение. У меня лично больше 20 человек лежало из родственников, из близких родственников, в реанимации. Многих из них уже среди нас нет. Очень много знакомых умерло, родителей моих близких. Взрослые люди очень тяжело переносят. Это мы молоды, у нас иммунитет сильнее. Но взрослые люди очень тяжело переносят. Подумайте о наших родителях, о наших дедушках и бабушках. Пожалуйста, соблюдайте требования врачей.

У нас скоро будет Ураза-байрам (исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. В 2020-м выпадает на 24 мая – ред.). Мы в этот праздник привыкли ходить в гости, угождать на праздничный намаз. Не ходите, пожалуйста. Нам ученые в исламе говорят – делайте дома праздничную молитву, не ходите в гости и к себе не принимайте,

– рассказал боец.

Также Хабиб поделился актуальной информацией о состоянии своего отца Абдулманапа, который после перенесенного инсульта находится в коме: "Очень много в интернете пишут об отце. Он на данный момент находится в больнице. У него состояние очень тяжелое. Этот вирус дал ему осложнения на сердце. Мы год назад ему делали операцию на сердце и ему сейчас заново сделали операцию. Так что у него тяжелое положение. Очень тяжелое. Большое спасибо всем, кто пишет, поддерживает".

Смотрите видео обращения Хабиба Нурмагомедова

Что известно о состоянии Нурмагомедова

Абдулманап Нурмагомедов впал в кому. На фоне пневмонии у Нурмагомедова начались осложнения, которые привели к инсульту.

Также сообщалось, что мужчина уже пришел в себя, но состояние стабильно-тяжелое.

Друг семьи Нурмагомедова Рамазан Рабаданов рассказал, что в Абдулманапа поражено 75% легких.

По его информации, Нурмагомедова ввели в кому, и сами врачи его вывели из нее.

Кто такой Нурмагомедов?Тренер и отец звездного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап включен в Книгу рекордов России как самый успешный тренер страны по боевому самбо. Чемпион Украины по дзюдо и самбо.

Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24