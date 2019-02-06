20 лет назад наставник "Манчестер Юнайтед" вколотил 4 гола за 10 минут: как это было

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Уле Гуннар Сульшер
Уле Гуннар Сульшер

6 февраля 1999 года Уле Гуннар Сульшер оформил покер в матче за "Манчестер Юнайтед" против "Ноттингема".

"Юнайтед" вел в счете 4:1, когда сэр Алекс Фергюсон заменил Дуайта Йорка на Уле Гуннара Сульшера на 72 минуте. Тренер Джимми Райан позже признавался, что установкой Сульшера было больше играть в пас и работать в подыгрыше.

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В итоге, Сульшер забил 4 гола за 10 минут в ворота "Ноттингем" Форест.

Сейчас Сульшер вышел на замену, на этот раз вместо Жозе Моуринью. И игра "Юнайтед" изменилась.

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Юнайтед
Источник: 24 Канал
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