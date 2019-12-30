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20-летний баскетболист побил рекорд легендарного Майкла Джордана

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Лука Дончич / twitter.com/ESPNStatsInfo

Баскетболист "Далласа" Лука Дончич побил многолетний рекорд легендарного Майкла Джордана. 20-летний Дончич стал самым молодым игроком, который набирал 30 очков и сделал 15 результативных передач более чем один раз за сезон.

Достижения Джордана держалось с сезона 1984/85 годов, сообщает официальный твиттер НБА.

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Словенец обновил рекорд минувшей ночью в матче против "Голден Стейт", который его команда проиграла – 141:121. В этой игре Дончич набрал 31 очко, сделал 15 результативных передач и 12 подборов.

В нынешнем сезоне Дончич в среднем за игру набирает 29,3 очка, делает 9,6 подбора и 8,9 ассиста.

Также защитник "Далласа" повторил достижение Оскара Робертсона, став вторым игроком в истории НБА, который набрал как минимум 2000 очков, 750 подборов и 500 передач в первых 100 матчах своей карьеры.

Ранее словенец стал вторым баскетболистом моложе 21 года, которому удалось оформить 40-очковый трипл-дабл в матче НБА.

Кроме того, Дончіч стал третьим игроком в истории НБА, который завершил календарный месяц с трипл-даблом в среднем за игру, при этом набирая 30 и более очков.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол NBA
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