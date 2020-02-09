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20-летний швед Дюплантис побил "вечный" рекорд Бубки в прыжках с шестом: видео

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Арман Дюплантис / Фото из открытых источников

20-летний шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом.

Молодой швед преодолел планку на высоте 6,17 метра в польском городе Торунь на соревнованиях, которые проводились в закрытом помещении.

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Видео рекордного прыжка Армана Дюплантиса

Долгое время мировой рекорд (6,15 м) принадлежал знаменитому украинцу Сергею Бубке. В феврале 2014 года в Донецке на турнире "Звезды шеста" мировое достижение улучшил француз Рено Лавиллени (6,16 м). Таким образом, прежний рекорд простоял почти 6 лет.

Дюплантису принадлежат высшие мировые достижения:

  • 2015 – победа на юношеском чемпионате мира (5,30 м);
  • 2016 – мировой рекорд в закрытых помещениях для юношей – 5,49 м, который, правда, через неделю побил грек Каралис;
  • 2017 – ряд юниорских мировых рекордов: 5,75 г, 5,82 г (что выше шведского национального рекорда) и, наконец, 5,90 м;
  • 2018 – чемпионат Европы в Берлине, где Мондо в упорном бою с нашим Тимуром Моргуновым взлетел на 6,05 м.

На недавнем чемпионате мира в Дохе Дюплантис с прыжком на 5,97 м стал вторым. И больше швед проигрывать, кажется, не намерен.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Сергей Бубка Спорт легкая атлетика
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