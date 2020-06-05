Чемпионка Европы по настольному теннису среди юниоров Елизавета Медвецки трагически погибла в Кишиневе. Девушка выпала из окна 16-го этажа.

Об этом сообщает "Регион online". Причины трагедии не сообщаются.

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Родные и друзья 21-летней Медвецки не верят в версию о самоубийстве и предполагают, что девушка выпала из окна случайно.

Что известно о Елизавете Медвецки

Медвецки была мастером спорта по настольному теннису. На ее счету золото чемпионата Европы 2010 года, а также победы на региональных и национальных турнирах Молдавии.

В марте этого года стало известно, что 21-летняя российская дзюдоистка Марьям Есеркеева попыталась покончить с собой. В результате она получила черепно-мозговую травму и впала в кому. Спортсменка пришла в себя через два месяца. Пострадавшая получила первую группу инвалидности.