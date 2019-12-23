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212-сантиметровый украинский баскетболист страдает в миниатюрном гостиничном номере в Японии

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Вячеслав Кравцов / Фото из открытых источников

Центровой сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов обживается на новом месте работы – в Японии.

Ранее Спорт24 писал, что Вячеслав Кравцов будет выступать в японском чемпионате. Клуб "НеоФиникс" официально подтвердил подписание контракта с Кравцовым.

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На своей странице в Facebook 212-сантиметровый центровой выложил несколько фото, в которых показал как нелегко ему приходится жить.

Отметим, что для Кравцова Япония не первая азиатская страна, четыре года назад он уже играл в Китае.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол
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