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21-летний испанский футболист Франциско Гарсия умер из-за коронавируса

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В Испании умер 21-летний Франциско Гарсия. Он самый молодой, кто умер из-за коронавируса в Испании. Он умер 15 марта.

Франциско Гарсия выступал за любительский футбольный клуб "Атлетико Портада Альта" из Малаги. Он также работал наставником юношеской команды.

Однако у него обнаружили онкологическое заболевание, и он был в группе риска. Коронавирус Covid-19 лишь усугубил ситуацию, и в воскресенье, 15 марта, Франциско Гарсия умер.

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Информацию о его смерти подтвердил и клуб.

"Хотим выразить наши соболезнования семье, близким и друзьям нашего Франциско Гарсии, который, к большому сожалению, покинул нас", – говорится в сообщении клуба.

По состоянию на 16 марта в Испании было зафиксировано 7844 случая заражения коронавирусом. Умерло 292 человека, 517 человек вылечили.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Футбол Формула-1 Потери
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