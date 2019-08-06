22-летний бельгийский велогонщик трагически погиб после падения на "Туре Польши"
Бельгийский гонщик Бьерг Ламбрехт умер в больнице после падения на третьем этапе "Тура Польши".
Об этом сообщили в его команде Lotto-Soudal.
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Ламбрехт врезался в бетонную трубу из-за мокрой трассы. Бельгиец был реанимирован и доставлен в больницу, однако не пережил операцию.
Также во время трансляции по телевидению поступила неофициальная информация, что первую помощь бельгийцу оказали прямо на трассе, но состояние не позволяет госпитализировать его с помощью вертолета, поэтому с трассы его увезла машина скорой помощи.
В нынешнем сезоне бельгиец выиграл молодежный зачет на "Критериум Дофине", также хорошо проявил себя на престижных однодневках – 4 место на "Флеш Валонь" и 6-е на Amstel Gold Race. В прошлом году он выиграл серебро на чемпионате мира U-23.
Ламбрехт начал профессиональную карьеру в 2018 году и был одной из главных надежд бельгийского велоспорта.